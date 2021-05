La bellezza è una passione? Yves Rocher offre l'opportunità di diventare Consulente nella rete del Social Selling del brand (Di domenica 16 maggio 2021) Social Selling: si chiama così oggi la mitica funzione delle (e dei) consulenti di bellezza, figure che da anni nel mondo della cosmesi hanno guidato milioni di clienti nell’acquisto dei prodotti. Tra i primi a crederci, in Italia, c’è stato il brand Yves Rocher, che ancora oggi fa di questo canale non solo un punto di forza ma una scommessa per il futuro prossimo. Ne abbiamo parlato con Milena Pellegrino, Direttrice Social Selling Yves Rocher. Che ci ha ricordato perché, in tempi di shopping digitale, il contatto umano resta il migliore dei modelli di business. E attenzione: i “casting” sono aperti. A tutti! Nell’era dell’acquisto in un click, Yves Rocher punta invece ... Leggi su iodonna (Di domenica 16 maggio 2021): si chiama così oggi la mitica funzione delle (e dei) consulenti di, figure che da anni nel mondo della cosmesi hanno guidato milioni di clienti nell’acquisto dei prodotti. Tra i primi a crederci, in Italia, c’è stato il, che ancora oggi fa di questo canale non solo un punto di forza ma una scommessa per il futuro prossimo. Ne abbiamo parlato con Milena Pellegrino, Direttrice. Che ci ha ricordato perché, in tempi di shopping digitale, il contatto umano resta il migliore dei modelli di business. E attenzione: i “casting” sono aperti. A tutti! Nell’era dell’acquisto in un click,punta invece ...

Advertising

borghi_claudio : Con l'ottimo nostro assessore alla cultura @AlbertoSamona per parlare di bellezza, arte e archeologia. Autore di un… - donatoelisa1 : RT @VentagliP: Buongiorno naviganti tra i #VentagliDiParole e buon #16maggio! Una #DomenicaDiPrimavera immersi nella bellezza della natura… - Votolou7 : RT @lxuvvalls: Perché non volete far vincere una persona con tale bellezza? Votate o retwittateeeeee, mancano pochissimi giorniii, fatevi… - agneeeff : RT @ginnygi: Anche con questo taglio di capelli è di una bellezza sovrumana #BestCoverSong #Juice #iHeartAwards @Harry_Styles https://t.co… - guastellae : RT @MariaReginaDer7: La tua bellezza non ha fine, è come un fiore raro che sboccia una volta ogni cent'anni. Ogni giorno che ti vedo sei se… -