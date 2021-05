Juvewntus 3 Inter 2 | Calvarese e Irrati da incubo | la moviola

(Di domenica 16 maggio 2021) Ladi Juventus-, match della 37a giornata della Serie A 2020/2021 Partita daper(arbitro) e(VAR) che in Juventus-, sbagliano tutto quello che c’è sbagliare. Tanti gli episodi dubbi nel match della diciottesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. Ecco la partita tra Juventus eanalizzata nella consuetadella Gazzetta dello Sport. “Gli errori sono iniziati al 22esimo del primo tempo. È l’azione nella quale arriva il rigore per Chiellini per un fallo di Darmian. L’arbitronon lo vede, maal VAR lo richiama. Sulle trattenute, la cui intensità si valuta in campo, la review pare forzata, anche rispetto alle indicazioni del ...

L’Inter già scudettata perde a Torino (niente pasillo d’onore per i nerazzurri) e la Juventus può ancora sperare nella qualificazione in Champions League, ma a fare notizia nella serata dello Stadium ...Ieri in Juventus-Inter è successo qualcosa di insolito riguardante Juan Cuadrado. No, non il fatto che abbia fatto male all'Inter, e neanche che alla ...