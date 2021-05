Juventus-Inter, telecronisti stranieri ridono per il rigore Perisic-Cuadrado (VIDEO) (Di domenica 16 maggio 2021) Fa ancora discutere il calcio di rigore assegnato alla Juventus al 90? contro l’Inter per il contatto di Perisic su Cuadrado. Non sembra esserci realmente un fallo e così i telecronisti di una televisione estera, commentando in diretta l’episodio, cominciano a ridere meravigliati di come sia stato possibile concedere il penalty: “Ah! Ah! Ah! Perisic fa qualcosa di male? Nulla”. In alto il VIDEO che sta già facendo il giro del web. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Fa ancora discutere il calcio diassegnato allaal 90? contro l’per il contatto disu. Non sembra esserci realmente un fallo e così idi una televisione estera, commentando in diretta l’episodio, cominciano a ridere meravigliati di come sia stato possibile concedere il penalty: “Ah! Ah! Ah!fa qualcosa di male? Nulla”. In alto ilche sta già facendo il giro del web. SportFace.

Advertising

Corriere : L’arbitro fischia il rigore su Cuadrado: le risate dei telecronisti inglesi in diretta - Corriere : 'Ah! Ah! Ah! Perisic fa qualcosa di male? Nulla” - pisto_gol : Juv-Int 3:2 Con un buon 1^T, e in 10>11 per l’espulsione di Bentancur la Juventus, con un rigore molto dubbio conc… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus verso #JuveInter #JuventusInter #Cristiano ??… - msn_italia : Juventus-Inter, i telecronisti inglesi ridono per il rigore su Cuadrado -