Juventus-Inter, Marocchi: "Chiellini e Cuadrado sono sempre alla ricerca di un favore arbitrale" (Di domenica 16 maggio 2021) Anche Giancarlo Marocchi, noto opinionista per Sky Sport, affronta il tema delle polemiche di Juventus-Inter. Lo fa però con una nota molto polemica, ovvero definendo 'inarbitrabili' Giorgio Chiellini e Juan Cuadrado: "Se solo si potesse, è una gara da rifare. Ci sono giocatori come Chiellini e Cuadrado che sono inarbitrabili, sono alla costante ricerca di un vantaggio arbitrale". SportFace.

