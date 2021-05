Juventus-Inter, le reazioni del web: il tuffo Champions di Cuadrado e le polemiche su Calvarese [FOTO] (Di domenica 16 maggio 2021) Non si placano le polemiche dopo il big match della 37esima giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Inter. I bianconeri hanno conquistato tre punti preziosissimi e sono ancora in corsa per la qualificazione in Champions League, tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-2, botta e risposta tra Cristiano Ronaldo e Lukaku, poi il gol di Cuadrado. Nel secondo tempo l’autogol di Chiellini ed un altro rigore trasformato sempre dal colombiano. Si sono scatenate tante polemiche sugli episodi arbitrali, in particolar modo dubbi sul penalty concesso su Cuadrado e trasformato dallo stesso ex Fiorentina. Bonolis ha punzecchiato la Juventus, tantissime reazioni anche dal mondo del web. ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 16 maggio 2021) Non si placano ledopo il big match della 37esima giornata del campionato di Serie A tra. I bianconeri hanno conquistato tre punti preziosissimi e sono ancora in corsa per la qualificazione inLeague, tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-2, botta e risposta tra Cristiano Ronaldo e Lukaku, poi il gol di. Nel secondo tempo l’autogol di Chiellini ed un altro rigore trasformato sempre dal colombiano. Si sono scatenate tantesugli episodi arbitrali, in particolar modo dubbi sul penalty concesso sue trasformato dallo stesso ex Fiorentina. Bonolis ha punzecchiato la, tantissimeanche dal mondo del web. ...

pisto_gol : Juv-Int 3:2 Con un buon 1^T, e in 10>11 per l’espulsione di Bentancur la Juventus, con un rigore molto dubbio conc… - sportmediaset : ?? Niente passerella d’onore della Juventus all’Inter. ?? #SportMediaset #JuveInter - juventusfc : Ci pensa @Cuadrado Il match report di #JuveInter: - BartAprile : RT @Corriere: L’arbitro fischia il rigore su Cuadrado: le risate dei telecronisti inglesi in diretta - CalcioWeb : #JuveInter, tutte le reazioni su #Cuadrado e #Calvarese -