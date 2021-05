Juventus-Inter, la dura reazione su Instagram di Insigne Junior: cosa ha scritto (Di domenica 16 maggio 2021) Al fischio finale dell’anticipo della penultima giornata di Serie A è scoppiata la polemica sui social. Il fratellino del gioiello partenopeo senza freni. Ieri, 15 Maggio 2021 è andato in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 16 maggio 2021) Al fischio finale dell’anticipo della penultima giornata di Serie A è scoppiata la polemica sui social. Il fratellino del gioiello partenopeo senza freni. Ieri, 15 Maggio 2021 è andato in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

pisto_gol : Juv-Int 3:2 Con un buon 1^T, e in 10>11 per l’espulsione di Bentancur la Juventus, con un rigore molto dubbio conc… - sportmediaset : ?? Niente passerella d’onore della Juventus all’Inter. ?? #SportMediaset #JuveInter - ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + #JUVENTUS FC COMUNICA CHE LA PASSERELLA D’ONORE NEI CONFRON… - Carlito50721862 : RT @DIABOLIK_7: #JuveInter arieccoli!Ricominciano.Perdono con la #juve per l’ennesima volta da quando esiste la Serie A a girone unico (210… - cristianbruschi : BUONGIORNO @Inter #Juventus #JuveInter #CalvareseOUT -