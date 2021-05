Juventus-Inter, la carica di Pirlo: “Obiettivo raggiunto, abbiamo speranza” (Di domenica 16 maggio 2021) Juventus-Inter, Andrea Pirlo si è soffermato sulla vittoria ottenuta nel Derby D’Italia contro l’Inter, fresco campione della Serie A. Con i tre punti incassati nel match di ieri, i bianconeri tengono ancora viva la fiammella della possibile qualificazione alla prossima Champions League. Juventus-Inter, le parole di Pirlo Ecco le parole di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Per noi l’importante era tener viva la speranza. Il nostro unico Obiettivo era la vittoria, e l’abbiamo portata a casa, sperando in qualche passo falso degli altri. Juve da rifondare? Non credo. Posto che si può sempre migliorare, l’organico è sano e credo abbia ancora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021), Andreasi è soffermato sulla vittoria ottenuta nel Derby D’Italia contro l’, fresco campione della Serie A. Con i tre punti incassati nel match di ieri, i bianconeri tengono ancora viva la fiammella della possibile qualificazione alla prossima Champions League., le parole diEcco le parole di Andrea, tecnico della, rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Per noi l’importante era tener viva la. Il nostro unicoera la vittoria, e l’portata a casa, sperando in qualche passo falso degli altri. Juve da rifondare? Non credo. Posto che si può sempre migliorare, l’organico è sano e credo abbia ancora ...

