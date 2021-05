Jordi Alba | “Ultima di Messi al Camp Nou? Speriamo di no”

(Di domenica 16 maggio 2021) Potrebbe essere una serata storica per il Barcellona quella di oggi. I catalani, perdendo 2-1 in casa con il Celta Vigo hanno detto addio alla Liga, ma addirittura, potrebbe essere stata l’dial, il cui contratto scade il 30 giugno. A parlare di questo,ad AS, che ha parlato del ko e di. Queste le sue parole: “Non vinciamo da quattro partite, è davvero un peccato. I colpevoli siamo noi giocatori: non ci resta che chiudere al meglio contro l’Eibar. Se questo è stata l’partita aldi? Spero di no”. Foto: Tribuna.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Jordi Alba, callate IMBECIL!

A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Pedri e Ilaix Moriba mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio ae Dembelé. In attacco tandem offensivo composto da Griezmann e ...... cambia il risultato, ora siamo 0 a 2 26 Attenzione! Rete di Lionel Messi bravo a siglare , assist di. Adesso siamo sul risultato di 0 a 1 1 Fischio d'inizio dell'arbitro, si parte! Secondo Don Balon, il Barcellona si sta, muovendo per cercare un'alternativa valida a Jordi Alba sulla fascia sinistra. E per il portale spagnolo, in primo nome sulla lista del pros ...Quando mancavano pochi minuti al fischio finale, la sfida di oggi ha vissuto l'ultima, intensa emozione di giornata. Un gol segnato da León ha salvato il Levante dalla sconfitta. E' stata una partita ...