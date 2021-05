Jack Miller ha vinto il Gran Premio di Francia di MotoGP (Di domenica 16 maggio 2021) Jack Miller, pilota australiano della Ducati ufficiale, ha vinto il Gran Premio di Francia di MotoGP, corso domenica pomeriggio sul circuito Bugatti di Le Mans. Miller aveva vinto anche l’ultima gara, la quarta del Motomondiale, corsa in Spagna, a Jerez Leggi su ilpost (Di domenica 16 maggio 2021), pilota australiano della Ducati ufficiale, haildidi, corso domenica pomeriggio sul circuito Bugatti di Le Mans.avevaanche l’ultima gara, la quarta del Motomondiale, corsa in Spagna, a Jerez

Advertising

SkySportMotoGP : ?? JACK IS BACK: IL TRIONFO DI MILLER ?? ?? Rimonta clamorosa di Pecco, Super Petrucci I risultati ?… - gaaiakh : RT @vrgniia: jack miller che si sistema le palle sul podio mi piscio addosso - feeorenzaa : Ma Jack Miller è tale e quale a Mario Rui aiuto - vrgniia : jack miller che si sistema le palle sul podio mi piscio addosso - PaoloBMb70 : Sky Sport MotoGP on Twitter ?? JACK IS BACK: IL TRIONFO DI MILLER ?? ?? Rimonta clamorosa di Pecco, Super Petrucci I r… -