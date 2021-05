Israele, ennesima strage a Gaza: altri 26 morti, anche una famiglia (Di domenica 16 maggio 2021) altri bombardamenti da parte di Israele su Gaza. Il bilancio è di 26 morti, tra cui 10 donne e 8 bambini Un conflitto armato che ha portato a 181 le vittime nella Striscia di Gaza. Ad affermarlo il ministero della Sanità di Hamas, che ha aggiunto come di questi 52 sono bambini e 31 donne. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 16 maggio 2021)bombardamenti da parte disu. Il bilancio è di 26, tra cui 10 donne e 8 bambini Un conflitto armato che ha portato a 181 le vittime nella Striscia di. Ad affermarlo il ministero della Sanità di Hamas, che ha aggiunto come di questi 52 sono bambini e 31 donne. L'articolo proviene da Inews.it.

