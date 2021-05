Internazionali d’Italia, Vezzali: “Ritorno pubblico? Si va verso il meglio” (Di domenica 16 maggio 2021) “Il pubblico per le manifestazioni sportive? Io credo che il segnale che è stato mandato dagli Internazionali di tennis sia molto importante“. Queste le prime parole di Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport, ai margini delle finali agli Internazionali BNL d’Italia, al Foro Italico di Roma. “La presenza del Ministro della Salute mi ha fatto molto piacere: sono riuscita a portarlo qui e a dimostrargli che quando gli sportivi organizzano le cose sono in grado di farlo nel rispetto delle regole e della situazione che stiamo vivendo” ha aggiunto la pluricampionessa olimpica. “Facendo le cose per bene tutto è possibile” ha sottolineato Vezzali in merito alla possibile riapertura di tutti gli impianti ai tifosi, ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) “Ilper le manifestazioni sportive? Io credo che il segnale che è stato mandato daglidi tennis sia molto importante“. Queste le prime parole di Valentina, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport, ai margini delle finali agliBNL, al Foro Italico di Roma. “La presenza del Ministro della Salute mi ha fatto molto piacere: sono riuscita a portarlo qui e a dimostrargli che quando gli sportivi organizzano le cose sono in grado di farlo nel rispetto delle regole e della situazione che stiamo vivendo” ha aggiunto la pluricampionessa olimpica. “Facendo le cose per bene tutto è possibile” ha sottolineatoin merito alla possibile riapertura di tutti gli impianti ai tifosi, ...

