Internazionali d'Italia, Nadal è re per la decima volta. Djokovic si arrende (Di domenica 16 maggio 2021) E’ ancora una volta Rafa Nadal il Re di Roma. Lo spagnolo, terzo nel ranking Atp e numero due del seeding, ha vinto la odierna finale degli Internazionali d’Italia di tennis, battendo in finale il... Leggi su feedpress.me (Di domenica 16 maggio 2021) E’ ancora unaRafail Re di Roma. Lo spagnolo, terzo nel ranking Atp e numero due del seeding, ha vinto la odierna finale deglid’di tennis, battendo in finale il...

Advertising

Eurosport_IT : ROMA HA UN NUOVO GLADIATORE! ???? In rimonta, dopo Thiem, Sonego batte Rublev in tre set 3-6 6-4 6-3! Un italiano è… - WeAreTennisITA : RAFA SI RIPRENDE ROMA ?? Rafael Nadal batte ancora una volta Novak Djokovic in finale a Roma, ci riesce per 7-5 1-6… - Eurosport_IT : LA GRANDE BELLEZZA ?????? Dopo quasi tre ore di gioco, Rafa Nadal batte Nole Djokovic al terzo set (7-5 1-6 6-3) e vi… - MarcosRuivo : RT @CorSport: #Nadal batte #Djokovic e trionfa agli #Internazionali d'Italia! ?? - gombacci : @MattiaPertoldi Ho guardato gli Internazionali d’Italia ?? oggi. SOLO quelli. SOLO quelli. -