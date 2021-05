Internazionali d’Italia, il combattente Sonego è il nuovo volto della rinascita azzurra. Oggi Roma si gode la finale Nadal-Djokovic (Di domenica 16 maggio 2021) Non ce l’ha fatta Lorenzo Sonego contro il numero uno del mondo Novak Djokovic. Il serbo ha battuto l’azzurro in semifinale per 6-3 6-7 6-2, chiudendo così una giornata (e un torneo in generale) dai sapori storici per il tennis italiano. Nella finale di domenica 16 maggio (a partire dalle 17) Nole affronterà ancora una volta Rafa Nadal, in quello che è il loro 57esimo incontro. Sonego ha riportato il tricolore in semifinale al Foro Italico 14 anni dopo Filippo Volandri nel 2007. Appena il secondo in 43 anni. Un tabù spezzato che ha confermato il momento eccellente che sta vivendo il nostro tennis. In quattro Masters 1000 gli italiani hanno messo insieme due finali, una semifinale e un quarto di finale. Il tutto condito anche da tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Non ce l’ha fatta Lorenzocontro il numero uno del mondo Novak. Il serbo ha battuto l’azzurro in semiper 6-3 6-7 6-2, chiudendo così una giornata (e un torneo in generale) dai sapori storici per il tennis italiano. Nelladi domenica 16 maggio (a partire dalle 17) Nole affronterà ancora una volta Rafa, in quello che è il loro 57esimo incontro.ha riportato il tricolore in semial Foro Italico 14 anni dopo Filippo Volandri nel 2007. Appena il secondo in 43 anni. Un tabù spezzato che ha confermato il momento eccellente che sta vivendo il nostro tennis. In quattro Masters 1000 gli italiani hanno messo insieme due finali, una semie un quarto di. Il tutto condito anche da tre ...

Eurosport_IT : ROMA HA UN NUOVO GLADIATORE! ???? In rimonta, dopo Thiem, Sonego batte Rublev in tre set 3-6 6-4 6-3! Un italiano è… - SkySport : ?? INTERNAZIONALI D'ITALIA ?? Djokovic elimina Sonego in 3 set e va in finale ?? Il match ? - Eurosport_IT : ???????? | Djokovic per il back-to-back, Nadal per il 10° titolo sulla terra rossa di Roma: chi vincerà gli Internazion… - geokawa : RT @BMWItalia: Il palcoscenico perfetto per l'anteprima nazionale: THE iX agli Internazionali BNL d'Italia 2021. Scopri di più. https://t.… - qnazionale : Atp Internazionali d'Italia, Djokovic-Nadal in diretta tv: orario della finale -