Internazionali d'Italia 2021, Angelo Binaghi: "I giocatori italiani e Sonego hanno regalato grandi soddisfazioni e lo faranno ancora" (Di domenica 16 maggio 2021) Siamo all'ultimo atto degli Internazionali d'Italia 2021 di tennis e per i giocatori italiani l'avventura è finita anzitempo. Tuttavia, ci sono motivi per cui essere soddisfatti tra le fila del movimento italiano maschile. Anche a Roma un tennista azzurro è stato capace di raggiungere un turno importante. Ci si riferisce a Lorenzo Sonego, protagonista di un match notevolissimo (semifinale) contro il n.1 del mondo Novak Djokovic. Il piemontese ha costretto il serbo ad affrontare tre set, mettendo in mostra grandi qualità tecniche e caratteriali e nel suo percorso ha battuto il n.4 del mondo Dominic Thiem e il n.7 del ranking Andrey Rublev. Per questa ragione, il presidente della Federtennis Angelo Binaghi non può che essere contento di ...

