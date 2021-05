Internazionali di Roma, Nadal batte Djokovic in finale: è la sua decima vittoria al Foro Italico (Di domenica 16 maggio 2021) E sono dieci. Rafa Nadal conquista ancora una volta gli Internazionali di Roma. Il tennista spagnolo, numero tre del ranking mondiale, ha superato in tre set il serbo Novak Djokovic, numero uno della classifica Atp, con il punteggio di 7-5 1-6 6-3 in due ore e 50 minuti di gioco. Nadal ha conquistato il primo titolo sulla terra rossa del Foro Italico sedici anni fa. Era la 29esima finale Atp tra i due con un bilancio di 16 vittorie per il serbo e 13 per l’iberico, che eguaglia i 36 Masters 1000 vinti in carriera da Djokovic. “È sempre un onore giocare contro Djokovic. Per me è incredibile, mi ricordo la prima volta qui nel 2005, con una finale di 5 ore contro Coria. Ora sedici anni dopo sono ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) E sono dieci. Rafaconquista ancora una volta glidi. Il tennista spagnolo, numero tre del ranking mondiale, ha superato in tre set il serbo Novak, numero uno della classifica Atp, con il punteggio di 7-5 1-6 6-3 in due ore e 50 minuti di gioco.ha conquistato il primo titolo sulla terra rossa delsedici anni fa. Era la 29esimaAtp tra i due con un bilancio di 16 vittorie per il serbo e 13 per l’iberico, che eguaglia i 36 Masters 1000 vinti in carriera da. “È sempre un onore giocare contro. Per me è incredibile, mi ricordo la prima volta qui nel 2005, con unadi 5 ore contro Coria. Ora sedici anni dopo sono ancora ...

