Inter, Lautaro punge la Juventus: «I campioni d'Italia siamo noi» (Di domenica 16 maggio 2021) Lautaro Martinez ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram all'indomani della sconfitta dell'Inter contro la Juventus. L'attaccante argentino ha postato tre immagini, tra cui l'istantanea del gol in rovesciata con una didascalia chiarissima: «I campioni d'Italia siamo noi, forza Inter!». Un messaggio per ricordare a tutti chi ha vinto lo scudetto quest'anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

