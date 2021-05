Indiana Jones di Bethesda è in piena produzione, la conferma di uno sviluppatore MachineGames (Di domenica 16 maggio 2021) Indiana Jones è entrato in produzione: il nuovo titolo di Bethesda e MachineGames sta finalmente per nascere, almeno secondo quanto apprendiamo dal curriculum di uno sviluppatore. Come segnalato dall'utente Timur222 su Twitter, il Lightning Artist di MachineGames, Rik Niewdorp, ha recentemente aggiornato il proprio profilo Linkedin, aggiungendo una nuova opera subito dopo Deathloop, titolo Arkane a cui ha evidentemente prestato supporto. In esso, viene aggiunto un piccolo passaggio dedicato a Indiana Jones: non viene descritto assolutamente nulla del gioco, se non che si trova ufficialmente in produzione e che nuovi dettagli verranno aggiunti in seguito. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 16 maggio 2021)è entrato in: il nuovo titolo dista finalmente per nascere, almeno secondo quanto apprendiamo dal curriculum di uno. Come segnalato dall'utente Timur222 su Twitter, il Lightning Artist di, Rik Niewdorp, ha recentemente aggiornato il proprio profilo Linkedin, aggiungendo una nuova opera subito dopo Deathloop, titolo Arkane a cui ha evidentemente prestato supporto. In esso, viene aggiunto un piccolo passaggio dedicato a: non viene descritto assolutamente nulla del gioco, se non che si trova ufficialmente ine che nuovi dettagli verranno aggiunti in seguito. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Indiana Jones Indiana Jones, il videogioco è entrato in produzione Verso l'inizio del 2021 , Bethesda annunciò di essere al lavoro su un videogioco di Indiana Jones. La nuova IP, di cui si conosce davvero poco, sembrava però parecchio lontana. Lo sviluppatore incaricato, infatti è MachineGames, che si è dotata di un nuovo artista che prima ha ...

