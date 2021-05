India, situazioni di emergenza meteo e idraulica per un forte ciclone (Di domenica 16 maggio 2021) Il ciclone Tauktae è divenuta violenta tempesta . E sono attese ulteriori fortissime piogge in varie aree dell’India, che in questa stagione patisce gli effetti delle piogge monsoniche. Questo articolo è reso disponibile da meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di domenica 16 maggio 2021) IlTauktae è divenuta violenta tempesta . E sono attese ulteriori fortissime piogge in varie aree dell’, che in questa stagione patisce gli effetti delle piogge monsoniche. Questo articolo è reso disponibile daGiornale.

Advertising

MaximusDP : Si può parlare delle sfide che rimangono senza perdere l’ottimismo per l’uscita dalla crisi. In UK lo capiscono. In… - lucequantistica : @2002MMAD0691 Io e mio marito , già fatta la prima dose, due vaccini diversi....bisogna essere fiduciosi, e bisogna… - ST09972061 : @RaiNews @MatteoBassetti1 @gianlusempri Paragonare l' India all' Italia mi sembra una forzatura viste le situazioni… -