In Italia 27 milioni di vaccinati | ipotesi coprifuoco alle 23

(Di domenica 16 maggio 2021) Mentre sempre più persone insono state vaccinate, il governo lavora all’di spostare il. Su questo e sulle possibili nuove riaperture si decide domani, quando a Palazzo Chigi si svolgerà la cabina di regia tra le forze di maggioranza. La rotta resta quella ribadita dal premier Mario Draghi a Porto, a margine del summit europeo, ovvero riaperture nel segno della “ragionevolezza e della prudenza”. Ma uno slittamento a breve del23 o24 sembra praticamente certo. “Lunedì verrà presa una decisione in senso positivo sullo spostamento23 o24”, ha detto ieri all’Adnkronos Salute il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Un segnale che io reputo positivo nella logica della gradualità. Ma è chiaro ...

... il leader della lista civica Liguria Popolare e rappresentante di Noi con l', il partito di ... abbiamo somministrato 27di dosi e non si può pensare che la situazione sia la stessa di un ...Leggi anche Vaccini, superata soglia 27di dosi“I numeri andranno sempre meglio”. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a ‘Domenica In’, parla della pandemia di coronavirus in Italia. “Da domenica scorsa abbiamo due milioni in p ...Partiranno nove milioni di italiani. Le località turistiche avevano aperto all’ipotesi di dare la seconda dose. Lo stop della Conferenza delle Regioni: troppo complicato. Green Pass, il Cts valuta la ...