In discoteca senza distanza ma con la mascherina: il 5 giugno via ai test a Gallipoli e Milano (Di domenica 16 maggio 2021) Duemila persone, tutte munite di green pass, torneranno a ballare per la prima volta dopo quasi un anno di stop. L'esperimento è promosso dal Silb-Fipe, sindacato che raccoglie le principali imprese del settore. La proposta al generale Figliuolo: "Vacciniamo nei nostri locali"

