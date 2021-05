In carcere per stupro, ma continua a essere sindaco guidando la città dalla cella" (Di domenica 16 maggio 2021) Si trova in prigione a scontare una condanna per violenza sessuale, eppure continua a essere sindaco di una città e ad esercitare le sue funzioni. Il caso riguarda il primo cittadino della cittadina ... Leggi su europa.today (Di domenica 16 maggio 2021) Si trova in prigione a scontare una condanna per violenza sessuale, eppuredi unae ad esercitare le sue funzioni. Il caso riguarda il primo cittadino della cittadina ...

amnestyitalia : Abdulrahman al-Sadhan è stato condannato dalla Tribunale penale specializzato di Riyadh a 20 anni di carcere. La su… - matteosalvinimi : Qui aula bunker del carcere di Catania, tra poco il giudice uscirà e comunicherà se “vinco” un altro processo per a… - matteosalvinimi : Domattina a #Catania si decide: secondo voi, merito un processo per “sequestro di persona” (fino a 15 anni di carce… - PaoloScorpio : RT @laperlaneranera: Piano pandemico, Guerra: “non c’erano soldi per aggiornarlo” Non è una barzelletta, nemmeno della serie; 'A mia insap… - MgraziaT : RT @yenisey74: Israele attualmente ha in carcere gli unici bambini al mondo (palestinesi) in attesa di processi da tribunali militari e con… -