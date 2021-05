In cammino verso il 40° Anniversario di Medjugorje: – 40 giorni (Di domenica 16 maggio 2021) Ci prepariamo con la preghiera a un avvenimento tanto atteso: il 40° Anniversario delle apparizioni della Regina della Pace a Medjugorje. Non solo, ripercorreremo la storia che ha coinvolto sei giovani di uno sperduto villaggio della Bosnia Erzegovina, e da lì, ha avuto una risonanza mondiale. L’avvenimento di Medjugorje Milioni di persone nel corso di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 16 maggio 2021) Ci prepariamo con la preghiera a un avvenimento tanto atteso: il 40°delle apparizioni della Regina della Pace a. Non solo, ripercorreremo la storia che ha coinvolto sei giovani di uno sperduto villaggio della Bosnia Erzegovina, e da lì, ha avuto una risonanza mondiale. L’avvenimento diMilioni di persone nel corso di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : In cammino verso il 40° Anniversario di Medjugorje: – 40 giorni - DragoWine : RT @RaiSport: ?? In cammino verso #Tokyo2020 Il ct dell'#Italvolley: 'Conquistare una medaglia olimpica è nella nostra testa' @chiccobleng… - Federvolley : RT @RaiSport: ?? In cammino verso #Tokyo2020 Il ct dell'#Italvolley: 'Conquistare una medaglia olimpica è nella nostra testa' @chiccobleng… - medicojunghiano : RT @settsociali: ?? Masseria Frutti Rossi Srl, Lome Super Fruit, è azienda leader in Italia per la coltivazione del melograno. Qui la sosten… - RaiSport : ?? In cammino verso #Tokyo2020 Il ct dell'#Italvolley: 'Conquistare una medaglia olimpica è nella nostra testa'… -