Ilaria Macchia | chi è la compagna di Giuliano Sangiorgi | età | famiglia | figli

(Di domenica 16 maggio 2021)è ladi. La coppia è molto discreta, e non si sa molto su di lei. Ecco tutto ciò che c’é da sapere.(Instagram)sono una coppia solidissima, secondo le dichiarazioni di amici e familiari e secondo il racconto che essi stessi hanno fatto della propria vita relazionale, mai ostentata. Pochissime informazioni e particolari sono noti sull’autrice pugliese, che non ama i social, l’esposizione mediatica e i riflettori puntati sui dettagli della sua vita privata. Ecco tutto quello che sappiamo, in attesa della partecipazione del vocalist dei Negramaro alla puntata di questa sera di Che Tempo Che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria Macchia

CheNews.it

... i Flop Team Aprile 2021 !E LA CREMA IDRATANTE CHE NON LA SODDISFA Nei Flop del Team di ... GIORGIA E IL TRATTAMENTO ANTI - BRUFOLO CHELA PELLE In concomitanza con l'arrivo del ciclo, mi ...... guardano in basso la platea svuotata: un panno bianco in cui appare una grandedi sangue, ... al canto Silvia Curreli, Elena Griggio musiche dal vivo di e con Attila Faravelli,Lemmo, ...Ilaria Macchia è la compagna di Giuliano Sangiorgi. La coppia è molto discreta, e non si sa molto su di lei. Ecco tutto ciò che c'é da sapere ...Dopo l’incendio di giovedì a Portonovo cresce la preoccupazione tra gli operatori, che chiedono al Comune interventi immediati sul verde pubblico, in particolare nell’area del belvedere. Tra i primi a ...