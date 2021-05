Il volto noto della Tv italiana: “E’ arrivato il momento di dirvi la verità, ho il cancro” (Di domenica 16 maggio 2021) Non è facile guardare dritto in faccia la telecamera e raccontare al pubblico, abituato a quel registro leggero e vivace di un programma calcistico, la propria lotta contro il cancro. Eppure Elisa Di Iorio lo ha fatto ed è pronta a raccontare e raccontare ancora, per tutte le donne che si trovano ad affrontare la sua stessa battaglia. Giornalista, speaker di Nsl - emittente radiofonica romana - da diversi anni conduce su Gold Tv 'Football Crazy', un programma che per lei è una seconda famiglia. Venerdì sera, al termine della puntata, ha 'rubato' gli ultimi minuti per togliersi quel peso che si portava dentro da tempo: "In questi mesi, per quanto non sia stato semplicissimo, mi avete sempre visto qui a lavorare, sorridere e divertirmi, ma a ottobre mi hanno diagnosticato un cancro al seno. Sto andando alla grande nel mio ... Leggi su howtodofor (Di domenica 16 maggio 2021) Non è facile guardare dritto in faccia la telecamera e raccontare al pubblico, abituato a quel registro leggero e vivace di un programma calcistico, la propria lotta contro il. Eppure Elisa Di Iorio lo ha fatto ed è pronta a raccontare e raccontare ancora, per tutte le donne che si trovano ad affrontare la sua stessa battaglia. Giornalista, speaker di Nsl - emittente radiofonica romana - da diversi anni conduce su Gold Tv 'Football Crazy', un programma che per lei è una seconda famiglia. Venerdì sera, al terminepuntata, ha 'rubato' gli ultimi minuti per togliersi quel peso che si portava dentro da tempo: "In questi mesi, per quanto non sia stato semplicissimo, mi avete sempre visto qui a lavorare, sorridere e divertirmi, ma a ottobre mi hanno diagnosticato unal seno. Sto andando alla grande nel mio ...

Advertising

carloegiorgio : Carlo & Giorgio in 'Chi monta in #Gondola?' Ospite Marta Richeldi, attrice volto noto della tv per la sua partecipa… - Diregiovani : Nel sequel di 365 giorni anche un volto noto della tv italiana: #365dni #365giorni #365days #michelemorrone - C3vLocke : @Fred_J_Earls @ricpuglisi un volto noto in twitter ?? - EremitaMancato : RT @LGuizza: @bigini_roberto Io noto il senza volto. 'Il tuo volto, io cerco, Signore.' Questa è la motivazione profonda e tenace del mio o… - LGuizza : @bigini_roberto Io noto il senza volto. 'Il tuo volto, io cerco, Signore.' Questa è la motivazione profonda e tenac… -

Ultime Notizie dalla rete : volto noto 'Togli il respiro' Veronica Gentili, stacco di gambe ed eleganza. Superlativa Noto talk show, firmato dalla rete Mediaset , e volto ad argomentare varie questioni riguardanti la politica, i più recenti casi di cronaca ed attualità. Ma scopriamo adesso cosa ha rapito l'...

Armando De Il Paradiso Delle Signore : Cosa Ha Fatto Pietro Genuardi Pur Di Ottenere La Parte Armando Il Paradiso delle Signore " Solonotizie24L'attore, comunque sia, è un volto ben noto al mondo degli sceneggiati avendo preso parte anche alla serie cult di Centovetrine, ma il ruolo di ...

Morto Giuseppe Agnello, volto noto delle notti reggiane il Resto del Carlino Ci sarà un “imbottigliamento” di film al cinema? Stanno pian piano riaprendo, e i titoli in coda sono tanti: negli Stati Uniti c'è preoccupazione, ma in Italia gli addetti ai lavori hanno altri timori ...

Chi non vuole la verità sulla Cina e sul Covid Scusate se insisto: davvero non interessa così tanto sapere da dove ha origine e che tipo di virus è questo Covid-19 che sta demolendo il nostro mondo e le nostre abitudini da almeno 18 mesi? Giusta l ...

talk show, firmato dalla rete Mediaset , ead argomentare varie questioni riguardanti la politica, i più recenti casi di cronaca ed attualità. Ma scopriamo adesso cosa ha rapito l'...Armando Il Paradiso delle Signore " Solonotizie24L'attore, comunque sia, è unbenal mondo degli sceneggiati avendo preso parte anche alla serie cult di Centovetrine, ma il ruolo di ...Stanno pian piano riaprendo, e i titoli in coda sono tanti: negli Stati Uniti c'è preoccupazione, ma in Italia gli addetti ai lavori hanno altri timori ...Scusate se insisto: davvero non interessa così tanto sapere da dove ha origine e che tipo di virus è questo Covid-19 che sta demolendo il nostro mondo e le nostre abitudini da almeno 18 mesi? Giusta l ...