'Il virus lo stiamo massacrando'

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 16 maggio 2021) Ottimismo, seppur cauto. E’ questo che trapela non solo dai numeri sul coronache ci raccontano di un trend di nuovi contagi in calo costante da settimane (nonostante il decreto riaperture di fine aprile avesse paventato ben altri scenari), ma anche dalle voci degli esperti che lanciano messaggi che sono più di semplici parole di speranza. “Illo, il Paese fa passi da gigante”, dice il Professore Francesco Vaia, direttore dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, a fronte di un trend costantemente in discesa dei nuovi casi e che ieri ha fatto registrare un’incidenza di nuovi positivi bassa, del 2,25%. Merito anche di una campagna vaccinale che finalmente sembra aver ingranato la marcia giusta: “Figliuolo e Draghi stanno lavorando nella giusta direzione”, dice ancora ...