Il vaccino di ReiThera e i ricercatori: «Uno smacco alla scienza italiana averlo fermato» (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo il no della Corte dei Conti ai finanziamenti, le reazioni di chi lo ha testato. Andrea Gori del Policlinico di Milano: «Un’occasione perduta» Leggi su corriere (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo il no della Corte dei Conti ai finanziamenti, le reazioni di chi lo ha testato. Andrea Gori del Policlinico di Milano: «Un’occasione perduta»

