Il Segreto | anticipazioni spagnole | Adolfo nei guai

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 16 maggio 2021) Nel corso delle prossime puntate de Il, il personaggio diDe Los Visos sarà al centro dell'attenzione, come spiegano ledella soap opera in onda ogni domenica su Canale 5. L'esistenza del giovane è già stata destabilizzata dalla rivelazione che gli ha fatto il fratello Tomas che gli ha confidato che il suo vero padre è in realtà Jean Pierre, l'amante francese di donna Isabel. Il ragazzo ha chiesto conferma proprio alla madre che, messa alle strette dal figlio, ha dovuto raccontargli la verità., sconvolto da quella confessione, sarà indeciso se permettere a Jean Pierre di avvicinarsi a lui oppure tenerlo fuori dalla sua vita. Con il passare dei giorni, però, comincerà ad avvicinarsi all'uomo che sembrerà ben disposto nei suoi riguardi, ma al tempo stesso ...