Il post gara di Parma-Sassuolo: le parole dei mister (Di domenica 16 maggio 2021) Roberto D’Aversa e Roberto De Zerbi hanno parlato ai microfoni nel post gara di Parma-Sassuolo. Il match si è concluso con il risultato di 1-3 a favore dei neroverdi. Marcatori della gara sono stati Locatelli, Defrel e Boga per gli ospiti, l’unica rete dei padroni di casa porta la firma di Bruno Alves. Cosa ha detto D’Aversa? Il tecnico ha parlato della gara e del risultato maturato. “Credo che sotto l’aspetto dell’impegno i ragazzi abbiano dato il massimo, se analizziamo le due squadre in campo c’era una differenza di qualità che ha inciso sul risultato finale. Per numero di occasioni la partita è stata equilibrata, ma il risultato dice che il Sassuolo esce dal campo vincente. Troppe le ingenuità nel concedere gol alle squadre avversarie, quando ci sono in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 maggio 2021) Roberto D’Aversa e Roberto De Zerbi hanno parlato ai microfoni neldi. Il match si è concluso con il risultato di 1-3 a favore dei neroverdi. Marcatori dellasono stati Locatelli, Defrel e Boga per gli ospiti, l’unica rete dei padroni di casa porta la firma di Bruno Alves. Cosa ha detto D’Aversa? Il tecnico ha parlato dellae del risultato maturato. “Credo che sotto l’aspetto dell’impegno i ragazzi abbiano dato il massimo, se analizziamo le due squadre in campo c’era una differenza di qualità che ha inciso sul risultato finale. Per numero di occasioni la partita è stata equilibrata, ma il risultato dice che ilesce dal campo vincente. Troppe le ingenuità nel concedere gol alle squadre avversarie, quando ci sono in ...

