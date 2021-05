Il populismo M5s ora si coagulerà attorno a Fedez e Di Battista (Di domenica 16 maggio 2021) I voti del populismo del MoVimento 5 stelle non li riuscirà a catalizzare Conte, che pure ancora ha un suo consenso e un suo seguito, ma di altro tipo, più moderato contenuto, istituzionale, ma quel populismo sì coagulerà intorno alle figure di Di Battista e di Fedez, intorno a Casaleggio. Di Battista è sempre stato l’opzione 2, mantenendo un solo mandato e una verginità rispetto al M5S istituzionalizzato e governativo, estraneo alle scelte del “potere” che hanno sconfessato le origini per trasformarsi nel partito di Di Maio, per intenderci. L’operazione “Fedez e la Rai” non è stata un’operazione casuale ma un’operazione per rilanciare quella parte del MoVimento che vuole rivendicare una verginità e una estraneità al M5s del Conte 1 e del Conte 2, quello ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 maggio 2021) I voti deldel MoVimento 5 stelle non li riuscirà a catalizzare Conte, che pure ancora ha un suo consenso e un suo seguito, ma di altro tipo, più moderato contenuto, istituzionale, ma quelsìintorno alle figure di Die di, intorno a Casaleggio. Diè sempre stato l’opzione 2, mantenendo un solo mandato e una verginità rispetto al M5S istituzionalizzato e governativo, estraneo alle scelte del “potere” che hanno sconfessato le origini per trasformarsi nel partito di Di Maio, per intenderci. L’operazione “e la Rai” non è stata un’operazione casuale ma un’operazione per rilanciare quella parte del MoVimento che vuole rivendicare una verginità e una estraneità al M5s del Conte 1 e del Conte 2, quello ...

