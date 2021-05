Il Paradiso delle signore e Un posto al sole | anticipazioni 17 maggio | un' inaspettata telefonata

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 16 maggio 2021) Continuano le emozionanti vicende de Ile Unal. Lerelative agli episodi in onda domani 17, rivelano che a Milano, Marta riceverà un'dall'America mentre l'idea per la vetrina della Collezione estiva sarà un grande successo. Intanto, Rocco potrebbe diventare un ciclista professionista e Ludovica avrà in mente un piano per aiutare Marcello. A Palazzo Palladini, invece, Franco dovrà vedersela con Biagio Starace mentre Michele inizierà il corso di giornalismo online e Silvia riceverà attenzioni da Gianfranco. Infine, Raffaele ferirà non volendo Renato e cercherà un modo per risolvere la situazione. Il...