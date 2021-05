Il Papa prepara le “benedizioni gay”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 16 maggio 2021) Il magistero di Bergoglio, tra aule bunker e universo gay, manda nelle catacombe anche il millenario Diritto della Chiesa. E, come se non bastasse, dalle catacombe, dove era stato sbattuto, pare risorga presto il cardinal Becciu, che dovrebbe presiedere il Comitato per l’Anno Santo del 2025. Clima da Inquisizione In questo periodo in Vaticano, anziché altari per pregare, allestiscono aule per processare porpore e prelati in un ritrovato clima da tribunale dell’inquisizione. Con l’ennesimo motu proprio, Bergoglio ha stravolto anche l’ordinamento giudiziario, sostituendo la legge del 1987 varata da San Giovanni Paolo II. Il Pontefice gesuita, che in 25 minuti di udienza ha liquidato il suo presidente argentino Alberto Fernández, va dritto per la sua strada, che comunque non lo riporterà mai più nel suo Paese: a fine aprile ha stabilito che il Tribunale Vaticano di primo grado sarà ...