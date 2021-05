Il Napoli espugna Firenze e scavalca la Juve | azzurri vicini al traguardo Champions

(Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Insigne e un autogol di Venuti scacciano i fantasmi e consegnano altre punti fondamentali in chiave qualificazione alla. Glidi Rino Gattuso sbancano lo stadio Artemio Franchi nell’anticipo del lunch-time della 37esima giornata e rispondono allantus. Il 2-0 contro la Fiorentina porta momentaneamente ilin terza posizione a 76 punti, uno in più del Milan, in campo stasera a San Siro contro il Cagliari, e dellavincitrice ieri contro l’Inter. La gara si sblocca nella ripresa grazie a Insigne che ribadisce in gol un rigore parato da Terracciano, al 56?, e Zielinski al 67? chiude la gara. La prima chance si registra al 12?: Osimhen sfonda da sinistra e scarica su Zielinski il cui tiro centrale ...

Il sogno Champions delcontinua. La squadra di Gattuso contro la Fiorentinail Franchi 2 - 0 e torna davanti alla Juventus in classifica. L'Europa che conta si avvicina. primo tempo ? Ilnel primo ...L'altro verdetto della giornata arriva da Genova dove l'Atalantail Ferraris battendo 4 - ... Nel lunch match la Fiorentina, sicura di rimanere in Serie A, riceve il, che si gioca un ...Battendo il Genoa per 4 a 3, la squadra di Gasperini si piazza al secondo posto in classifica e si assicura l'ingresso in Champions - Oggi tocca al Milan (contro il Cagliari) e al Napoli (a Firenze) p ...Massimiliano Allegri è in orbita Napoli, ma la Juventus non smette di pensare all'allenatore dei cinque scudetti consecutivi.