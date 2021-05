Il Napoli cerca l'allenatore per il futuro: meglio l'usato garantito o una scommessa? (Di domenica 16 maggio 2021) Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Gattuso: idea Spalletti, resta viva l'ipotesi Galtier del Lille. Leggi su 90min (Di domenica 16 maggio 2021) Ilè alla ridel sostituto di Gattuso: idea Spalletti, resta viva l'ipotesi Galtier del Lille.

Advertising

ana55618048 : @ADeLaurentiis buongiorno presidente io sono solo una tifosa del Napoli e volevo chiedere perché cerca un allenator… - domenic06439780 : @ADeLaurentiis Presidente cerca di ricucire con Gattuso, la squadra è con lui , lo seguono non buttare via quello d… - mariarosa_t : RT @Dov_EL: Gaetano è amico mio , per chi ha visto il Boss delle Cerimonie lo ricorderà sicuramente. Adesso Gaetano è andato in Svizzera pe… - Giovanni__79 : @Baloo721 @annatrieste Da romanista spera male ogni volta che gioca il Napoli....... E intanto cerca di qualificart… - PaoloScorpio : RT @Dov_EL: Gaetano è amico mio , per chi ha visto il Boss delle Cerimonie lo ricorderà sicuramente. Adesso Gaetano è andato in Svizzera pe… -