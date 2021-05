Il Milan spreca un'occasione d'oro per la Champions. Solo pari col Cagliari, ora si gioca tutto a Bergamo (Di domenica 16 maggio 2021) Male il Milan che non va oltre un pareggio a reti inviolate con il Cagliari, già sicuro della salvezza, e spreca la prima occasione per blindare la qualificazione alla Champions League. La sfida di San Siro finisce 0-0, un risultato che non basta ai rossoneri per festeggiare con una giornata di anticipo il ritorno tra le grandi d'Europa. La squadra di Pioli gioca molto contratta nel primo tempo e il portiere dei sardi, Cragno, deve impegnarsi Solo su un destro violento da fuori di Saelemaekers poco dopo il quarto d'ora di gioco. In avvio di ripresa è proprio Saelemaekers a far posto a Leao. Il Milan aumenta il potenziale offensivo ma è il Cagliari a creare i pericoli maggiori con le incornate di Pavoletti al 54' e Godin al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Male ilche non va oltre un pareggio a reti inviolate con il, già sicuro della salvezza, ela primaper blindare la qualificazione allaLeague. La sfida di San Siro finisce 0-0, un risultato che non basta ai rossoneri per festeggiare con una giornata di anticipo il ritorno tra le grandi d'Europa. La squadra di Piolimolto contratta nel primo tempo e il portiere dei sardi, Cragno, deve impegnarsisu un destro violento da fuori di Saelemaekers poco dopo il quarto d'ora di gioco. In avvio di ripresa è proprio Saelemaekers a far posto a Leao. Ilaumenta il potenziale offensivo ma è ila creare i pericoli maggiori con le incornate di Pavoletti al 54' e Godin al ...

Advertising

AntoVitiello : Grossa delusione per il #Milan che spreca una grande occasione di qualificarsi in #Champions. Ora serve l'impresa i… - FedeFiorentini9 : RT @AntoVitiello: Grossa delusione per il #Milan che spreca una grande occasione di qualificarsi in #Champions. Ora serve l'impresa in casa… - a_nashi22 : RT @AntoVitiello: Grossa delusione per il #Milan che spreca una grande occasione di qualificarsi in #Champions. Ora serve l'impresa in casa… - evivanco7 : RT @AntoVitiello: Grossa delusione per il #Milan che spreca una grande occasione di qualificarsi in #Champions. Ora serve l'impresa in casa… - ninoBertolino : RT @AntoVitiello: Grossa delusione per il #Milan che spreca una grande occasione di qualificarsi in #Champions. Ora serve l'impresa in casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan spreca Milan - Cagliari 0 - 0: commento al risultato della partita Il Milan spreca una chance clamorosa per tornare in Champions dopo sette anni di assenza. Contro un Cagliari ormai salvo dopo il pari tra Benevento e Crotone la squadra di Pioli non va oltre uno scialbo ...

Milan - Cagliari 0 - 0: tabellino, statistiche e marcatori MILANO - Il Milan spreca il primo match - ball Champions pareggiando 0 - 0 in casa con il Cagliari . Pioli sale a quota 76 punti, ma ora resta l'ostacolo Gasperini ...

Clamoroso a San Siro: il Milan spreca il match point ed ora è obbligato a vincere contro l'Atalanta 100x100 Napoli Le pagelle Milan-Cagliari: Donnarumma gigante, Rebic è inguardabile Donnarumma 8 - Due parate strepitose. Intervento su Pavoletti a inizio ripresa più importante di un gol, si ripete sul colpo di testa di Godin. Tiene in vita il Milan, ma i suoi compagni non lo ascolt ...

Le pagelle di Tiziano Crudeli Partita fondamentale per il Milan che aveva bisogno di una vittoria per assicurarsi un posto in Champions League. La partita finisce 0-0 con la squadra di Pioli costretta ora a vincere a Bergamo contr ...

Iluna chance clamorosa per tornare in Champions dopo sette anni di assenza. Contro un Cagliari ormai salvo dopo il pari tra Benevento e Crotone la squadra di Pioli non va oltre uno scialbo ...MILANO - Ilil primo match - ball Champions pareggiando 0 - 0 in casa con il Cagliari . Pioli sale a quota 76 punti, ma ora resta l'ostacolo Gasperini ...Donnarumma 8 - Due parate strepitose. Intervento su Pavoletti a inizio ripresa più importante di un gol, si ripete sul colpo di testa di Godin. Tiene in vita il Milan, ma i suoi compagni non lo ascolt ...Partita fondamentale per il Milan che aveva bisogno di una vittoria per assicurarsi un posto in Champions League. La partita finisce 0-0 con la squadra di Pioli costretta ora a vincere a Bergamo contr ...