Il mare ricorda il suo capitano, le sirene delle navi suonano per il comandantente Capurro (Di domenica 16 maggio 2021) La Un concerto nello spirito solidale più autentico della gente di mare. Così oggi alle 12 tutte le navi ormeggiate in porto e all'ancora nel golfo della Spezia hanno suonato le sirene per onorare la ... Leggi su lanazione (Di domenica 16 maggio 2021) La Un concerto nello spirito solidale più autentico della gente di. Così oggi alle 12 tutte leormeggiate in porto e all'ancora nel golfo della Spezia hanno suonato leper onorare la ...

Advertising

daltonsusan1 : RT @MuseoCorrer: #muvezoom Oggi si celebra la Festa della Sensa (Ascensione) in occasione della quale Venezia ricorda lo Sposalizio del mar… - PatriziaBibi : RT @DucaleVenezia: #FestadellaSensa Oggi #Venezia ricorda uno dei più antichi eventi. Questo capolavoro di Jacopo #Tintoretto, rievoca il… - qn_lanazione : Il mare ricorda il suo capitano, le sirene delle navi suonano per il comandantente Capurro - EricaDoddo : RT @EricaDoddo: 'Ci sono momenti nella vita in cui la sola visione del mare ci ricorda che siamo solo puntini in un universo infinito' ???? h… - BookRevisited : RT @DucaleVenezia: #FestadellaSensa Oggi #Venezia ricorda uno dei più antichi eventi. Questo capolavoro di Jacopo #Tintoretto, rievoca il… -