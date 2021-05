Il gladiatore | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 16 maggio 2021) Il: trama, cast, frasi e streaming delQuesta sera, 16 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ilcolossal del 2000 diretto da Ridley Scott, interpretato da Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris, Oliver Reed e Tomas Arana. Crowe interpreta il fedele generale Massimo, che viene tradito quando Commodo, l’ambizioso figlio dell’imperatore Marco Aurelio, assassina il padre e s’impossessa del trono. Ridotto in schiavitù, Massimo ricompare nell’arena tra le file dei gladiatori per vendicare l’assassinio della sua famiglia e del suo imperatore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nell’anno 180 d.C. il generale Massimo Decimo Meridio guida l’esercito romano alla vittoria durante la guerra contro i Marcomanni in Germania, guadagnandosi ...

savageanthxm : comunque ve lo dico io… gladiatore ha sicuramente smesso di essere zorpa non perché non volesse più esserli ma perc… - riccardo1449 : @Claudio38748087 Va bene lo stesso l'importante e' il pensiero! O gladiatore Massimo Meridio o 'Riccardo' cuor di… - LapoDeCarlo1 : @carbpie @faustomamberti E allora trovati un gladiatore, pagalo e fai quello che vuoi. Se tutto quello che sai dire… - GabrieleConflit : @cla_ricci @alcircomassimo Sono state fatte considerazioni a tutto tondo, provando ad analizzare i possibili pro e… -

Ultime Notizie dalla rete : gladiatore tutto

La Gazzetta dello Sport

Irene supporta Luca conil suo amore. È troppo prezioso ciò che hanno costruito fino a quel ...35 - TEMPESTA D'AMORE - 306 - PARTE 1 - 1aTV 20:30 - STASERA ITALIA WEEKEND 21:27 - IL- ...Lui, quello che parla meno, con la sua flemma così piemontese, ha tirato fuori ilche ha ... Il sogno che gli ha dato l'energia per darein sei ore di tennis e due partite di altissimo ...Per la prima serata in tv, domenica 16 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La Compagnia del Cigno 2”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La forza nella tempesta” e “La verità” ...Tennis, Open Italia: Novak Djokovic ha battuto Lorenzo Sonego per 6-3 6-7 6-2 . Il serbo affronterà Rafa Nadal in finale Il riassunto degli Internazionali di Roma di Lorenzo Sonego: il torinese ha bat ...