Ultime Notizie dalla rete : Dortmund festa Il Dortmund fa festa, tris al Mainz e qualificazione in Champions MAGONZA (Germania) - Una settimana da ricordare per il Borussia Dortmund, che a distanza di tre giorni dalla vittoria della coppa di Germania si assicura anche la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League . La formazione allenata da Terzic chiude il ...

Il Dortmund fa festa, tris al Mainz e qualificazione in Champions Corriere dello Sport.it Il Dortmund fa ancora festa: tris in trasferta al Mainz e qualificazione aritmetica in Champions Una settimana memorabile per il Borussia Dortmund, che ad appena tre giorni dalla vittoria nel DFB-Pokal si assicura la qualificazione alla prossima Champions League. Raphael Guerreiro, Marco Reus e J ...

Il Dortmund vince la DFB-Pokal: che show di Sancho e Haaland! Doppietta di Jadon Sancho, doppietta di Erling Haaland. All’Olympiastadion di Berlino, il Borussia Dortmund di Terzic vince la Coppa di Germania battendo con un netto 1-4 il Lipsia di Nagelsmann, orma ...

