Il direttore generale Castiglione lascia Astea Energia | le dimissioni dopo la maxi truffa

Advertising

Ettore_Rosato : Buon lavoro ad #ElisabettaBelloni, dirigente dello Stato di grande professionalità e competenza, nuovo direttore de… - sole24ore : Servizi segreti, Elisabetta Belloni nuovo direttore generale del Dis - marcodimaio : Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha nominato l'ambasciatore Elisabetta #Belloni nuovo Direttore generale… - Segnale_Orario : RT @alexchicchi: 'La distruzione degli uffici di Al Jazeera e di altri media nel palazzo di al-Jalaa in #Gaza è una palese violazione dei d… - riccard77650870 : RT @mariobianchi18: Il #16maggio 1921 nasceva #EttoreBernabei. Uno dei padri dello sviluppo della Rai negli anni del boom. Vicino al Vatica… -

Ultime Notizie dalla rete : direttore generale

Trapani Sì

Ansia e insonnia Alessandro Padovani,Clinica Neurologica, Università di Brescia, ...respiratori in chi è stato ricoverato una prima volta per Covid rispetto alla popolazionerisulta ...OSIMO - Alla fine si è dimesso da Astea Energia. Ha preferito evitare strappi traumatici e uscire dignitosamente Luciano Castiglione, il 52enne ormai exdella società energetica con sede in via Guazzatore che, due mesi fa, era finito al centro di una truffa internazionale per la quale ci sono indagini in corso da parte dell'Interpol.Alla cerimonia hanno presenziato il direttore generale dell’Azienda Ulss 5, Patrizia Simionato, il direttore sanitario, Paolo De Pieri, il governatore Lions Club, Gianni Tessari, il direttore di ...La multinazionale farmaceutica francese, Sanofi, è parte attiva del territorio. A raccontarla nella puntata di lunedì 17 maggio, ad "Aziende Resilienti", il direttore Roberto di Domenico. Appuntamento ...