Il commissario Figliuolo al Mattino: «Vaccini, in tre settimane sarà colmato il deficit in Campania» (Di domenica 16 maggio 2021) Entro tre settimane il riequilibrio nelle dosi dei Vaccini a chi, come la Campania, ha subìto un forte ritardo nelle forniture, l?accelerazione di giugno dei Vaccini per arrivare... Leggi su ilmattino (Di domenica 16 maggio 2021) Entro treil riequilibrio nelle dosi deia chi, come la, ha subìto un forte ritardo nelle forniture, l?accelerazione di giugno deiper arrivare...

Advertising

zaiapresidente : ?? APRONO OGGI LE PRENOTAZIONI PER I 40ENNI, SUBITO 200.000 POSTI DISPONIBILI. Il Veneto apre da oggi pomeriggio all… - DPCgov : #14maggio #CampagnaVaccinale Continuano i sopralluoghi del CD Curcio e del Commissario Figliuolo per verificare le… - La7tv : #ottoemezzo Duro attacco di @marcotravaglio al Commissario #Figliuolo: 'E' imbarazzante, ad ogni suo annuncio non è… - papillonpa : ... VOLONTA' ) e quant'altro di schifoso circola all'interno delle comunità , FATTA DALLA GRAN PARTE DI CITTADINI O… - NewsElezioni : Da domani partono vaccini per over40 Da domani le regioni italiane potranno aprire alle vaccinazioni degli over 40.… -