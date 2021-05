Il centrodestra cerca candidati a Roma e Milano, sondaggi in corso (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Albertini prima di dire no alla candidatura a Milano ha fatto un endorsment per Fabio Minoli, direttore Comunicazioni e Affari istituzionali di Bayer Italia. Ci sono sondaggi in corso ma Minoli, pur apprezzato, non sembrerebbe riscuotere consensi tali da avallare il ‘consiglio' dell'ex sindaco. centrodestra, il nodo delle candidature Si starebbero valutando altre piste, circolano pure i nomi di Paolo Maldini, storico difensore del Milan e ora direttore tecnico della squadra rossonera e della sondaggista Alessandra Ghisleri. Tra le candidature emerse finora, dall'imprenditore Ruggiero al docente della Bocconi Dallocchio, dal rettore del Politecnico Ferruccio Resta al centrista Maurizio Lupi, è quest'ultimo ad essere il più alto nei sondaggi ma sconta il fatto di essere un politico. A ... Leggi su agi (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Albertini prima di dire no alla candidatura aha fatto un endorsment per Fabio Minoli, direttore Comunicazioni e Affari istituzionali di Bayer Italia. Ci sonoin corso ma Minoli, pur apprezzato, non sembrerebbe riscuotere consensi tali da avallare il ‘consiglio' dell'ex sindaco., il nodo delle candidature Si starebbero valutando altre piste, circolano pure i nomi di Paolo Maldini, storico difensore del Milan e ora direttore tecnico della squadra rossonera e dellasta Alessandra Ghisleri. Tra le candidature emerse finora, dall'imprenditore Ruggiero al docente della Bocconi Dallocchio, dal rettore del Politecnico Ferruccio Resta al centrista Maurizio Lupi, è quest'ultimo ad essere il più alto neima sconta il fatto di essere un politico. A ...

Advertising

elio_vito : Il centrodestra cerca di ostacolare l’approvazione del #DdlZan ma la maggioranza dei suoi elettori lo sostiene ed i… - Agenzia_Italia : Il centrodestra cerca candidati a Roma e Milano, sondaggi in corso - fisco24_info : Il centrodestra cerca candidati a Roma e Milano, sondaggi in corso : AGI - Albertini prima di dire no alla candidat… - AA31192Patriota : RT @LaVeritaWeb: L'ex sindaco: «Serve un giovane». Stallo anche sul candidato a Roma, dove continuano le pressioni sullo scettico Guido Ber… - stefanoferrini : RT @elio_vito: Il centrodestra cerca di ostacolare l’approvazione del #DdlZan ma la maggioranza dei suoi elettori lo sostiene ed il 71% deg… -