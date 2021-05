Il Calcio Napoli sbanca Firenze. La Champions è vicinissima (Di domenica 16 maggio 2021) 0-2 per il Calcio Napoli con i gol di Insigne su rigore inizialmente parato e raddoppio di Zielinski. Ultima giornata contro il Verona per la matematica qualificazione alla Champions Penultima di campionato ed ancora c’è bisogno di una vittoria a Firenze per poter conservare uno dei quattro posti validi per la Champions. Soprattutto dopo la Leggi su 2anews (Di domenica 16 maggio 2021) 0-2 per ilcon i gol di Insigne su rigore inizialmente parato e raddoppio di Zielinski. Ultima giornata contro il Verona per la matematica qualificazione allaPenultima di campionato ed ancora c’è bisogno di una vittoria aper poter conservare uno dei quattro posti validi per la. Soprattutto dopo la

Advertising

Gazzetta_it : #ChampionsLeague, la Juve aspetta Milan e Napoli e spera - RaiSport : ? Il #Napoli risponde alla #Juve, 2-0 alla #Fiorentina #Insigne trascina gli #azzurri, sogno #Champions ancora vivo… - ZZiliani : Ci sono arbitraggi così vergognosi, tipo #Ceccarini in #JuveInter, da entrare direttamente nella leggenda (del calc… - ario_ros : @ZZiliani Solo chi non ha mai giocato a calcio può fare certi post e certi commenti! Non guardate il fermo immagine… - sportli26181512 : Fiorentina-Napoli, De Laurentiis jr esulta: 'L'onestà paga sempre': Attraverso un post su Instagram il vicepresiden… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli Napoli, la festa sui social dopo la vittoria con la Fiorentina Per festeggiare ha postato le foto della sua esultanza accompagnate da un "Forza Napoli" . " Bravi ragazzi!! Forza Napoli sempre!!" , scrive invece Manolas che insieme a Rrhmani in difesa ha ...

Juve al Cuadrado, per prendersi Champions e Coppa Italia poi un anno dopo a San Siro con questa azione diede il via alla rimonta, completata dal gol di Higuain, il giorno prima che il Napoli di Sarri crollasse a Firenze lasciando via libera per lo scudetto.

DAZN - Scintille tra calciatori e dirigenti di Napoli e Fiorentina a fine gara, volate parole grosse sotto gli occhi di Abisso CalcioNapoli24 Fiorentina-Napoli: le parole di Iachini Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine partita ai microfoni di Dazni per commentare il match con il Napoli. Queste le sue parole. Con la tua autorizzazio ...

DAZN, Biraghi: “Complimenti al Napoli, merita la Champions” Il difensore viola, Cristiano Biraghi, al termine della partita tra Fiorentina e Napoli, commenta la gara ai microfoni di DAZN: “Complimenti agli azzurri, vincere in casa nostra in questo momento non ...

Per festeggiare ha postato le foto della sua esultanza accompagnate da un "Forza" . " Bravi ragazzi!! Forzasempre!!" , scrive invece Manolas che insieme a Rrhmani in difesa ha ...poi un anno dopo a San Siro con questa azione diede il via alla rimonta, completata dal gol di Higuain, il giorno prima che ildi Sarri crollasse a Firenze lasciando via libera per lo scudetto.Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine partita ai microfoni di Dazni per commentare il match con il Napoli. Queste le sue parole. Con la tua autorizzazio ...Il difensore viola, Cristiano Biraghi, al termine della partita tra Fiorentina e Napoli, commenta la gara ai microfoni di DAZN: “Complimenti agli azzurri, vincere in casa nostra in questo momento non ...