Il Calcio Napoli sbanca Firenze I fantasmi non si ripresentano e la Champions è vicinissima

(Di domenica 16 maggio 2021) 0-2 per ilcon i gol di Insigne su rigore inizialmente parato e raddoppio di Zielinski. Ultima giornata contro il Verona per la matematica qualificazione allaPenultima di campionato ed ancora c’è bisogno di una vittoria aper poter conservare uno dei quattro posti validi per la. Soprattutto dopo

Advertising

Gazzetta_it : #ChampionsLeague, la Juve aspetta Milan e Napoli e spera - SkySport : FIORENTINA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Insigne (56') ? aut. #Venuti (67') ? ? - RaiSport : ? Il #Napoli risponde alla #Juve, 2-0 alla #Fiorentina #Insigne trascina gli #azzurri, sogno #Champions ancora vivo… - The_Colonnello : @paolo_gram @phoenix_fabio @RealPiccinini @ZZiliani @PaoloCond @matteomarani Hanno vinto più scudetti le Juventus W… - MstylesDD : Fiorentina che nonostante i 6 gol presi all’andata non ha fatto la passeggiata dell' Inter Mezza Italia oggi ha tif… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

CalcioNapoli1926.it

L'episodio che cambia la partita è ildi rigore assegnato al, per fallo di Milenkovic su Rrahmani . Un fallo ingenuo, dato che la palla era distante dai due, e assegnato dal VAR , che ...Lo scrive su Twitter il presidente della Ssc, Aurelio De Laurentiis , al termine della partita giocata oggi al Franchi tra Fiorentina e, in cui gli azzurri si sono imposti per 2 - 0 ...(Adnkronos) – Vittoria fondamentale in chiave qualificazione alla Champions per il Napoli che nell’anticipo del lunch ... la punizione dal limite da posizione leggermente defilata vede Biraghi ...Il Napoli batte la irentina al Franchi e sale al terzo posto in classifica scavalcando Juve e Milan. Rossoneri attesi nel match contro il Cagliari. Nn èstato facile per la squadra allenata da Gattuso ...