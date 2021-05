Iga Swiatek trionfa agli Internazionali d' Italia di tennis

Leggi su agi

(Di domenica 16 maggio 2021) AGI - La 19enne polacca Iga Swiatek ha trionfatod'con una vittoria record in finale per 6-0, 6-0 sulla ceca Karolina Pliskova. La numero 15 del mondo si è imposta in appena 46 minuti sulla rivale senza lasciarle neppure un game: non era mai accaduto in una finale del torneo del Foro Italico. Altro trionfo dopo il Roland Garros La 19enne Swiatek ha così surclassato la campionessa dell'edizione 2019 e si è aggiudicata il Masters 1000 romano dopo il successo al Roland Garros nel 2020. "Non mi aspettavo di giocare così bene all'inizio del torneo, sono davvero emozionata e felice", ha commentato, "abbiamo passato momenti importanti con il mio staff, faccio i complimenti a Karolina (Pliskova, ndr) perché ha fatto cose importanti in questo torneo. Grazie al mio team, che mi ha dovuto sopportare in momenti ...