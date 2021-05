Iachini: “Giusto che io lasci la Fiorentina. Ieri la squadra mi ha ringraziato per il lavoro svolto” (Di domenica 16 maggio 2021) Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Franchi col Napoli: “Volevamo fare una buona partita provando a dare continuità ai risultati. Sulla compattezza siamo andati bene, concedendo pochissimo a una squadra che crea tantissimo, ma quando abbiamo avuto palla abbiamo fatto qualche sbaglio di troppo per poter essere pericolosi. Però capisco anche i ragazzi, è la terza partita in settimana e abbiamo un giorno in meno di recupero. La mancata brillantezza si è fatta sentire, peccato perché prima del rigore non stavamo rischiando nulla, poi invece si è andati su binari diversi”. Gliel’hanno fatta la statua nei festeggiamenti?“Ieri dopo lo studio video sono entrati il presidente, i dirigenti, tutto lo staff e anche i magazzinIeri nella stessa ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Giuseppe, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Franchi col Napoli: “Volevamo fare una buona partita provando a dare continuità ai risultati. Sulla compattezza siamo andati bene, concedendo pochissimo a unache crea tantissimo, ma quando abbiamo avuto palla abbiamo fatto qualche sbaglio di troppo per poter essere pericolosi. Però capisco anche i ragazzi, è la terza partita in settimana e abbiamo un giorno in meno di recupero. La mancata brillantezza si è fatta sentire, peccato perché prima del rigore non stavamo rischiando nulla, poi invece si è andati su binari diversi”. Gliel’hanno fatta la statua nei festeggiamenti?“dopo lo studio video sono entrati il presidente, i dirigenti, tutto lo staff e anche i magazzinnella stessa ...

