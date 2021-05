I Soliti Ignoti, Orietta Berti spiazza tutti: “A che serve perdere soldi, sono sicura”. E porta a casa 54mila euro (Di domenica 16 maggio 2021) Orietta Berti spiazza tutti e si aggiudica una clamorosa vittoria a I Soliti Ignoti. La cantante emiliana è stata la concorrente vip della puntata di sabato 15 maggio e ha giocato per devolvere il montepremi in beneficienza al Centro Astalli per i rifugiati. Fin dall’inizio si è mostrata una grande investigatrice e ha messo a segno un’identità dopo l’altra, salvo poi perdere gran parte del bottino a causa dell'”imprevisto” legato a uno degli Ignoti. Orietta Berti è quindi arrivata alla fase finale del gioco, quella del “parente misterioso“, con 27mila euro: è a questo punto che è arrivato il colpo di scena. Senza pensarci due volte, ha deciso di raddoppiare il montepremi puntando tutto sul legame di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021)e si aggiudica una clamorosa vittoria a I. La cantante emiliana è stata la concorrente vip della puntata di sabato 15 maggio e ha giocato per devolvere il montepremi in beneficienza al Centro Astalli per i rifugiati. Fin dall’inizio si è mostrata una grande investigatrice e ha messo a segno un’identità dopo l’altra, salvo poigran parte del bottino a causa dell'”imprevisto” legato a uno degliè quindi arrivata alla fase finale del gioco, quella del “parente misterioso“, con 27mila: è a questo punto che è arrivato il colpo di scena. Senza pensarci due volte, ha deciso di raddoppiare il montepremi puntando tutto sul legame di ...

