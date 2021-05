(Di domenica 16 maggio 2021) #alcinemaGiugno#cinemareload Guarda ildeldi, conPer i nuoviitaliani in HD di tutti iprossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx e clicca la ? per rimanere aggiornato. Diretto da: Grégory Magne Cast:, Grégory Montel, Gustave Kervern, Zéli Rixhon, Sacha Bourdo, Sergi López, Jeanne Arènes #Idiin uscita in tutti i cinema italiani dal 10 Giugno. La trama, la recensione e altri video del...

zazoomblog : I Profumi di Madame Walberg (2021): Trailer ITA del film con Emmanuelle Devos – HD - #Profumi #Madame #Walberg #(2… - MuseoProfumo : Giorgio Dalla Villa, Daniela Candio e lo staff di Satine Film con Claudia Bedogni alla presentazione del film 'I Pr… - MadMassit : I profumi di Madame Walberg: la recensione in anteprima @SatineFilm #IprofumidiMadameWalberg #GrégoryMagne… - enry_freemilano : #Spettacoli #Cinema I PROFUMI DI MADAME WALBERG - viviromatv : Un incontro di sensi, tra il cinema e le fragranze, I profumi di Madame Walberg di Grégory Magne, distribuito da Sa… -

#filmalcinemaGiugno2021 #cinemareload Guarda il Trailer del film IdiWalberg, con Emmanuelle Devos Per i nuovi trailer italiani in HD di tutti i film prossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx e clicca ...Un incontro di sensi, tra il cinema e le fragranze, IdiWalberg di Grégory Magne , distribuito da Satine Film dal 10 giugno , è un omaggio al profumo, non solo come cosmetico ma anche come strumento per esprimere la propria personalità ...I profumi di Madame Walberg, la recensione del film, la trama, i trailer, le foto dal set ed il cast completo.È disponibile il trailer del film I profumi di Madame Walberg, diretto da Grégory Magne. Dal 10 giugno al cinema con Satine Film.