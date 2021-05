I gioielli di Marina Ripa di Meana all’asta, il figlio Andrea: “Svenduti, Lucrezia vuole cancellarne il ricordo” (Di domenica 16 maggio 2021) Marina Ripa di Meana è stata una protagonista di un pezzo della storia italiana, quello della Dolce Vita, degli anni Sessanta, di cui la socialite è stata una figura rappresentativa. Fuori le righe ed eccentrica, esprimeva il suo carattere esuberante anche tramite le sue mise stravaganti, e ovviamente anche con gli splendidi gioielli della sua collezione. Pezzi che andranno all’asta, come avrebbe deciso la figlia Lucrezia Lante della Rovere. E a opporsi a questa scelta è il figlio di Marina e Carlo, Andrea Ripa di Meana Cardella, che accusa la sorella acquisita di aver tradito le volontà della madre. all’asta i gioielli di Marina ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 maggio 2021)diè stata una protagonista di un pezzo della storia italiana, quello della Dolce Vita, degli anni Sessanta, di cui la socialite è stata una figura rappresentativa. Fuori le righe ed eccentrica, esprimeva il suo carattere esuberante anche tramite le sue mise stravaganti, e ovviamente anche con gli splendididella sua collezione. Pezzi che andranno, come avrebbe deciso la figliaLante della Rovere. E a opporsi a questa scelta è ildie Carlo,diCardella, che accusa la sorella acquisita di aver tradito le volontà della madre.di...

