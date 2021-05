Harry, l’incontro segreto con Meghan Markle che gli ha cambiato la vita (Di domenica 16 maggio 2021) Harry racconta per la prima volta l’incontro segreto con Meghan Markle che gli ha cambiato la vita. Il fratello di William è stato il protagonista del podcast Armchair Expert dove ha raccontato l’addio ai doveri di Corte, ma anche il rapporto speciale con l’ex attrice. Come è noto, Harry e Meghan si sono conosciuti nel 2016, complice un appuntamento al buio e un’amica in comune convinta che fossero perfetti uno per l’altro. Per quattro mesi la love story è rimasta segreta, con continui viaggi della Markle, divisa fra Toronto, sul set della serie tv Suits, e Londra. Proprio nella City si sarebbe svolto un incontro determinate dopo il quale Harry avrebbe deciso di rendere pubblica la relazione, certo che ... Leggi su dilei (Di domenica 16 maggio 2021)racconta per la prima voltaconche gli hala. Il fratello di William è stato il protagonista del podcast Armchair Expert dove ha raccontato l’addio ai doveri di Corte, ma anche il rapporto speciale con l’ex attrice. Come è noto,si sono conosciuti nel 2016, complice un appuntamento al buio e un’amica in comune convinta che fossero perfetti uno per l’altro. Per quattro mesi la love story è rimasta segreta, con continui viaggi della, divisa fra Toronto, sul set della serie tv Suits, e Londra. Proprio nella City si sarebbe svolto un incontro determinate dopo il qualeavrebbe deciso di rendere pubblica la relazione, certo che ...

