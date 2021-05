Harry e Meghan “sfrattati” da Madame Tussauds, mentre lo staff chiede alla Regina di togliere i titoli (Di domenica 16 maggio 2021) Crollo di popolarità di Harry e Meghan Markle dopo le ultime parole spese contro il principe Carlo e l’educazione ricevuta dalla Regina Elisabetta e dal principe Filippo. Intanto il celebre Madame Tussauds ha rimosso le loro statue, mentre lo staff di Palazzo chiederebbe seri provvedimenti alla Sovrana. Probabile, secondo alcuni esperti, che la coppia possa essere spogliata dei titoli reali: ecco cosa accade nel Regno Unito. Harry e Meghan Markle “sfrattati” da Madame Tussauds Il celebre museo delle cere Madame Tussauds di Londra ha deciso di rimuovere le statue ... Leggi su velvetmag (Di domenica 16 maggio 2021) Crollo di popolarità diMarkle dopo le ultime parole spese contro il principe Carlo e l’educazione ricevuta dElisabetta e dal principe Filippo. Intanto il celebreha rimosso le loro statue,lodi Palazzorebbe seri provvedimentiSovrana. Probabile, secondo alcuni esperti, che la coppia possa essere spogliata deireali: ecco cosa accade nel Regno Unito.Markle “” daIl celebre museo delle ceredi Londra ha deciso di rimuovere le statue ...

