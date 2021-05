Grado diventa “Isola della Ciclabilità” in attesa della Tappa del Giro d’Italia (Di domenica 16 maggio 2021) foto: Federica Maule“Isola della Ciclabilità” è una definizione che a Grado calza a pennello, soprattutto in occasione dello svolgimento del 104° Giro d’Italia il quale, domenica 23 maggio, farà Tappa nella località balneare. Grazie ai suoi 40 km di piste ciclabili interne, da 4 edizioni consecutive (un primato regionale) l’Isola è contrassegnata dai 5 bike-smile della Bandiera Gialla di Fiab (il massimo riconoscimento per i Comuni Ciclabili della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). Ma, oltre a questo, Grado si tingerà di rosa con molte iniziative collaterali, in attesa degli atleti, per festeggiare questo evento e la mobilità ... Leggi su udine20 (Di domenica 16 maggio 2021) foto: Federica Maule“” è una definizione che acalza a pennello, soprattutto in occasione dello svolgimento del 104°il quale, domenica 23 maggio, farànella località balneare. Grazie ai suoi 40 km di piste ciclabili interne, da 4 edizioni consecutive (un primato regionale) l’è contrassegnata dai 5 bike-smileBandiera Gialla di Fiab (il massimo riconoscimento per i Comuni CiclabiliFederazione Italiana Ambiente e Bicicletta). Ma, oltre a questo,si tingerà di rosa con molte iniziative collaterali, indegli atleti, per festeggiare questo evento e la mobilità ...

